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В ФНС рассказали о самом большом налоге на имущество физлиц в России за 2017 год
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В ФНС рассказали о самом большом налоге на имущество физлиц в России за 2017 год 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Самая большая сумма налога на имущество физических лиц, которая была начислена в России по итогам 2017 года, составила 30 млн руб. Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные ФНС.
Уточняется, что подобную сумму заплатит владелец административного здания в Центральном административном округе Москвы.
"За налоговый период 2017 года наибольшая исчисленная сумма налога на имущество физических лиц составила более 30 млн руб. за один объект налогообложения — административное здание, расположенное в Центральном административном округе города Москвы", — заявили в ФНС.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести прогрессивную шкалу НДФЛ.
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