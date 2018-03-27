Лийканен: ЕЦБ должен оставаться терпеливым

Глава Банка Финляндии Эркки Лийканен EPA/KIMMO BRANDT

Москва , 27 марта — «Вести. Экономика». Базовая инфляция в еврозоне может оставаться ниже ожидаемой, даже если рост будет устойчивым, поэтому Европейский центральный банк (ЕЦБ) должен оставаться терпеливым в отказе от стимулов, сказал член Совета управляющих Эркки Лийканен.

"Постепенное ужесточение денежно-кредитной политики будет опираться на более прочную основу, когда признаки инфляции, потенциально временно превышающие 2%, станут более заметными в инфляционных ожиданиях", — сказал Лийканен, губернатор центрального банка Финляндии.

Директоры ЕЦБ сейчас обсуждают, прекратить массивную скупку облигаций в этом году, даже если инфляция останется ниже целевого показателя банка «около 2%».

Дебаты политиков все чаще фокусируются на том, как быстро они должны нормализовать политику после нескольких лет количественного смягчения.

"Уровень инфляции в еврозоне станет устойчивым, когда целевой уровень стабильности цен ЕЦБ может быть достигнут даже без исключительно стимулирующей денежно-кредитной политики", — сказал Лийканен.

Лийканен отметил, что базовая инфляция может оставаться ниже ожидаемого уровня, поскольку замедление темпов роста экономики может больше не приводить к росту инфляции, как это было в прошлом. По его словам, инфляционные ожидания остались низкими, и, возможно, потенциал роста экономики больше, чем предполагалось ранее.