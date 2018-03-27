Ещё
Лийканен: ЕЦБ должен оставаться терпеливым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Лийканен: ЕЦБ должен оставаться терпеливым 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Глава Банка Финляндии Эркки Лийканен EPA/KIMMO BRANDT
Москва, 27 марта — «Вести. Экономика». Базовая инфляция в еврозоне может оставаться ниже ожидаемой, даже если рост будет устойчивым, поэтому Европейский центральный банк (ЕЦБ) должен оставаться терпеливым в отказе от стимулов, сказал член Совета управляющих Эркки Лийканен.
"Постепенное ужесточение денежно-кредитной политики будет опираться на более прочную основу, когда признаки инфляции, потенциально временно превышающие 2%, станут более заметными в инфляционных ожиданиях", — сказал Лийканен, губернатор центрального банка Финляндии.
Директоры ЕЦБ сейчас обсуждают, прекратить массивную скупку облигаций в этом году, даже если инфляция останется ниже целевого показателя банка «около 2%».
Дебаты политиков все чаще фокусируются на том, как быстро они должны нормализовать политику после нескольких лет количественного смягчения.
"Уровень инфляции в еврозоне станет устойчивым, когда целевой уровень стабильности цен ЕЦБ может быть достигнут даже без исключительно стимулирующей денежно-кредитной политики", — сказал Лийканен.
Лийканен отметил, что базовая инфляция может оставаться ниже ожидаемого уровня, поскольку замедление темпов роста экономики может больше не приводить к росту инфляции, как это было в прошлом. По его словам, инфляционные ожидания остались низкими, и, возможно, потенциал роста экономики больше, чем предполагалось ранее.
Вести Экономика: последние новости
Германия выдала разрешение на "Северный поток-2" Еврозона одобрила новые кредиты для Греции Кристин Лагард не видит рисков валютных войн
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге349
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным108
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово190
Запад начал войну разведок без правил72
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово101
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение