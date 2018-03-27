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Эксперт оценил значение выданного Германией разрешения на строительство «Северного потока — 2»
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Эксперт оценил значение выданного Германией разрешения на строительство «Северного потока — 2» 

RT на русском 37 минут назад
Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин прокомментировал RT выдачу властями Германии разрешения на строительство «Северного потока-2». «То решение, которое сегодня приняла Германия знаковое, давно ожидаемое и открывающее дорогу этому проекту. Потому что пока получены не все разрешения и, когда крупнейший интересант и страна, играющая одну из ведущих ролей в европейской энергополитике даёт добро проекту, это о многом говорит. А позиция Польши и балтийских стран в данном вопросе не очень важна, потому что от них принятие решения (опять решения. может где-то заменить) по строительству не зависит. То есть, значимой является позиция тех стран, по территории которых этот трубопровод проходит», — заявил эксперт.
Кулагин также обратил внимание, что в настоящий момент многие пытаются использовать сложную политическую ситуацию, чтобы помешать интересам России на европейском рынке.
«Ситуации в целом и с делом Скрипаля в частности не оказывает прямого влияния. В последнее время всю эту политизированность по различным вопросам многие пытаются использовать для того, чтобы помешать и определённым коммерческим интересам России на европейском рынке. Но важно помнить, что одно дело — это события в Великобритании, а совсем другое — энергообеспечение Европы. Контракт на транзит газа через территорию Украины скоро заканчивается и наличие новых более экономически эффективных и привлекательных решений становится не просто целесообразностью, а необходимостью. Без этого вопрос энергообеспечения европейских стран может встать достаточно остро», — заявил он.
Ранее федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии выдало разрешение на строительство трубопровода.
В Германии подчеркнули, что не видят помех для удовлетворения запроса о прокладке «Северного потока — 2» по морскому дну.
RT на русском: последние новости
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