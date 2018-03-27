Порошенко и Лукашенко договорились активизировать взаимодействие бизнеса 

Президенты Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко договорились активизировать взаимодействие между предпринимателями двух стран, сообщает пресс-служба украинского лидера.
Во вторник лидеры двух стран провели телефонные переговоры. Речь, в частности шла о подготовке Первого форума регионов Украины и Белоруссии, который пройдет в апреле в Гомеле.
«Президенты высказались за активизацию экономического сотрудничества между предпринимателями обеих стран», — говорится в сообщении.
Порошенко и Лукашенко также обсудили проведение дней культуры Украины в Белоруссии в этом году.