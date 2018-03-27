Порошенко и Лукашенко договорились активизировать взаимодействие бизнеса

Во вторник лидеры двух стран провели телефонные переговоры. Речь, в частности шла о подготовке Первого форума регионов Украины и Белоруссии, который пройдет в апреле в Гомеле

«Президенты высказались за активизацию экономического сотрудничества между предпринимателями обеих стран», — говорится в сообщении.

Порошенко и Лукашенко также обсудили проведение дней культуры Украины в Белоруссии в этом году.