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Порошенко и Лукашенко договорились активизировать взаимодействие бизнеса
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Порошенко и Лукашенко договорились активизировать взаимодействие бизнеса 

Аргументы и Факты 43 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
Президенты Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко договорились активизировать взаимодействие между предпринимателями двух стран, сообщает пресс-служба украинского лидера.
Во вторник лидеры двух стран провели телефонные переговоры. Речь, в частности шла о подготовке Первого форума регионов Украины и Белоруссии, который пройдет в апреле в Гомеле.
«Президенты высказались за активизацию экономического сотрудничества между предпринимателями обеих стран», — говорится в сообщении.
Порошенко и Лукашенко также обсудили проведение дней культуры Украины в Белоруссии в этом году.
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