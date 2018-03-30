Ещё
Названы регионы с самым дешевым бензином
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы регионы с самым дешевым бензином 

Авторамблер 32 минуты назад
Фото: Авторамблер
По данным Росстата, лидером по дешевизне топлива оказалась Калужская область. Литр бензина АИ-95 в этом регионе стоит 39,17 рубля, а АИ-92 — 36,09 рубля. На втором месте по средней стоимости горючего — Орловская область (38,33 рубля за литр), а замыкает тройку Воронежская область (38,99 рубля за литр).
При этом дороже всего бензин обходится Владимирской, Тверской и Костромской областях.
Как сообщал «Авторамблер», ранее эксперты предупредили о резком подорожании топлива к лету. По оценкам специалистов, стоимость литра горючего увеличится примерно на 5 рублей.
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС), в свою очередь, заявили, что признаков дефицита бензина на российском рынке бензина нет. В ФАС отметили, что «публичные прогнозы трейдеров относительно цен на топливо могут спровоцировать их рост». Кроме того, в ФАС пообещали штрафовать компании, которые будут необоснованно завышать стоимость горючего на рынке.
Фото: Shutterstock / VOSTOCK Photo
Авторамблер: последние новости
В России резко подорожает бензин Власти Москвы рассказали, кого нужно оставить на выделенных полосах Какие автомобили любил Сталин на самом деле
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек135
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию582
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»38
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ352
В Крыму высмеяли заявление Киева анекдотом121
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
01:30
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»
Происшествия
04:41
Жителям Волоколамска выдали респираторы
Общество
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
00:50
Космическую ракету напечатают на 3D принтере
Наука и техника
02:46
30-летняя Ирина Муравьева сыграла школьницу
Шоу-бизнес
03:52
Начало апреля будет дождливым и теплым
Общество Новости Москвы
00:25
В Плесецке запустили «Сармат»
Оружие Армия
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение