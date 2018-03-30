Названы регионы с самым дешевым бензином

При этом дороже всего бензин обходится Владимирской, Тверской и Костромской областях.

Как сообщал «Авторамблер», ранее эксперты предупредили о резком подорожании топлива к лету. По оценкам специалистов, стоимость литра горючего увеличится примерно на 5 рублей.

Федеральной антимонопольной службе (ФАС), в свою очередь, заявили, что признаков дефицита бензина на российском рынке бензина нет. В ФАС отметили, что «публичные прогнозы трейдеров относительно цен на топливо могут спровоцировать их рост». Кроме того, в ФАС пообещали штрафовать компании, которые будут необоснованно завышать стоимость горючего на рынке.

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