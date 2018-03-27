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В 2018 году перевозки транзитных грузов через Казахстан увеличатся в 2 раза
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В 2018 году перевозки транзитных грузов через Казахстан увеличатся в 2 раза 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
«Если в 2011 году через Казахстан проходило транзитом в сторону Европы 1 тыс. контейнеров, то по результатам 2017 года мы имеем рост в 201 тыс. Какой вид бизнеса может себе позволить в течение 7 лет увеличиться в 200 раз? В этом году мы предполагаем и прогнозируем, что будет практически двойное увеличение. Это в направлении Китай — Европа», — цитирует МИА «Казинформ» С. Елюбаева.
Он также пояснил, за счет чего удалось добиться такого роста.
«Если посмотреть на структуру транзита, сопредельные страны увеличивают свой транзит только в рамках увеличения роста своей экономики. То с точки зрения транзита из Китая в Европу, который традиционно шел морским транспортом, а там объемы большие (от 20 до 30 млн контейнеров) в год и, соответственно, мы имеем здесь неограниченный потенциал. Поэтому рост идет очень серьезный. Благодаря сопряжению политики «Нурлы жол: Один пояс — один путь», благодаря инфраструктурному развитию, мы на сегодня имеем такие цифры. Мы прогнозируем, что к 2020 году транзитом через Казахстан пройдет порядка 2 млн контейнеров. Это очень серьезная цифра, мы готовы к этому», — подчеркнул вице-президент по логистике АО «НК „КТЖ“.
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