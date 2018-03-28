Минвостокразвития: информацию о работе по развитию ДФО нужно включить в госпрограмму

МОСКВА , 28 марта. / ТАСС /. В Минвостокразвития выступили с инициативой внесения в госпрограмму «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» информации о всей работе других ведомств России в рамках для развития ДФО. Об этом сообщил ТАСС в среду заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.

"Нужно в программу погрузить всю ту работу, которую другие министерства проводят для того, чтобы любой человек, бизнесмен, депутат мог взять программу и понять, что вообще делает федеральное правительство, регионы и государственные компании для развития Дальнего Востока

Это наша инициатива, мы с такой инициативой вышли в правительство, и сейчас планируем изменить общий порядок формирования госпрограмм с тем, чтобы были установлены особенности для программы территориальной", — сказал он.

Ниязметов пояснил, что большинство государственных программ носят отраслевую направленность, а госпрограмма по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона является территориальной. «В этом смысле она особенная, мы предлагаем эту особенность учесть в общем порядке», — добавил замминистра.