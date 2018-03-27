Ещё
Минфин увидел на рынке всплеск интереса к некоторым ОФЗ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минфин увидел на рынке всплеск интереса к некоторым ОФЗ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Директор департамента госдолга Минфина Константин Вышковский заявил, что министерство видит на рынке всплеск интереса к ОФЗ с доходностью, привязанной к инфляции. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Мы увидели всплеск интереса к этим бумагам. Но это абсолютно не значит, что рынок ожидает роста инфляции. Инфляция упала до таких низких уровней, что дальнейшее ее падение менее вероятно, чем рост", — сказал Вышковский.
По его словам, Минфин планирует размещать ОФЗ-ИН в два этапа: в формате аукциона и в формате книги заявок, поскольку каждый из этих форматов решает определенную задачу.
Он также добавил, что ведомство не ждет существенного увеличения объема размещения ОФЗ для физлиц в текущем году.
Ранее сообщалось, что Минфин предложит новый выпуск ОФЗ с купоном 3% годовых.
Газета.Ru: последние новости
Nord Stream 2 получила разрешение от Германии на строительство "Северного потока - 2" Греции выделят новый кредит на €6,7 млрд Число безработных в России снизилось на 2% за неделю
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным60
НАТО приняло меры против российских дипломатов123
Еще три страны вышлют российских дипломатов234
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово53
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге69
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение