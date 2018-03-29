Минфин: возможный запрет на продажу долга РФ повлияет и на иностранных инвесторов 

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Возможный запрет на продажу российских долговых ценных бумаг в лондонском Сити негативно повлияет не только на российских инвесторов, но и на нерезидентов, сказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Это будет очень плохо не только для нас и для иностранных инвесторов. Не очень понятно, что они с этими ценными бумагами будут делать", — сообщил он в кулуарах Всероссийской банковской конференции. В среду газета The Guardian сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть возможность введения запрета на продажу Россией своих долговых ценных бумаг на фондовом рынке Лондона.