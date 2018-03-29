Ещё
Минфин: возможный запрет на продажу долга РФ повлияет и на иностранных инвесторов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Минфин: возможный запрет на продажу долга РФ повлияет и на иностранных инвесторов 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Возможный запрет на продажу российских долговых ценных бумаг в лондонском Сити негативно повлияет не только на российских инвесторов, но и на нерезидентов, сказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Это будет очень плохо не только для нас и для иностранных инвесторов. Не очень понятно, что они с этими ценными бумагами будут делать", — сообщил он в кулуарах Всероссийской банковской конференции. В среду газета The Guardian сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть возможность введения запрета на продажу Россией своих долговых ценных бумаг на фондовом рынке Лондона.
ТАСС: последние новости
ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Умут" Орешник: инфраструктура становится серьезным сдерживающим фактором экономического роста РФ Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о прогрессивной шкале ставок НДФЛ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С чего это я должен их жалеть?»558
«Это шок»: Захарова о презентации Британии482
Чиновников наказали за банкет в день траура60
Блогер Варламов задержан в Москве430
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие24
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:59
Самбурская попросила людей исполнять свои обязанности
Шоу-бизнес
00:26
Известная актриса рассказала о борьбе с раком
Шоу-бизнес
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
05:24
Вскрылась правда о ремонте для Киркорова
Шоу-бизнес
00:33
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие
Общество
04:35
Из Москвы запустят автобусы в Донецк
Новости Москвы
02:19
Чиновников наказали за банкет в день траура
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение