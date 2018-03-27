Эксперт оценил влияние «бюджетных правил» на российский бюджет

Доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил влияние «бюджетных правил» на российский бюджет. «Действительно „бюджетные правила“ положительно сказываются на сбалансированности российского бюджета. Согласно новому „бюджетному правилу“, он формируется исходя из уровня цен на нефть по ценам за 2017 год и ежегодной индексацией на 2%», — заявил эксперт.

По его словам, все доходы, превышающие эту отметку, направляются в Фонд национального благосостояния и обеспечивают дополнительные поступления в бюджет.

Если говорить о прогнозе по сбалансированности бюджета, то Алисенов отметил, что такие цели возможны прежде всего при условии сохранения текущей конъюнктуры на нефтяном рынке. Как оценивает эксперт, с высокой долей вероятности она останется благоприятной.

«Ну и самое главное — я бы не ставил самоцелью сбалансированный бюджет. Всё-таки опыт экономически и промышленно развитых стран, которые отказались от профицитного бюджета в пользу дефицитного, говорит об обратном», — подчеркнул Алисенов.

Он пояснил, что небольшой дефицит позволяет стимулировать работу органов государственной власти на изыскание дополнительных источников финансирования бюджета, например, через рост экономики и экономических показателей. Как добавил эксперт, главное, чтобы такой дефицит был незначительным.