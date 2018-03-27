«Бюджетные правила» помогут Минфину забыть про дефицит, считает эксперт

«Бюджетные правила» положительно сказываются на сбалансированности российского бюджета, что может сделать его бездифицитным уже в 2019 году, заявил «Экономике сегодня» доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов.

По данным Минфина, в 2018 году в соответствии с переходными положениями «бюджетных правил» продолжится плавная консолидация бюджета с постепенным снижением дефицита до 1% ВВП и последующим выходом на сбалансированность в 2019 году.

Алисенов пояснил, что по новому «бюджетному правилу» бюджет формируется на основании нефтяных цен за 2017 год и ежегодной индексации на 2%. Доходы, превышающие этот уровень, направляются в Фонд национального благосостояния. Это позволяет обеспечить дополнительные поступления в бюджет и увеличить средства ФНБ.

«Что касается прогноза по сбалансированности бюджета, то я был бы здесь осторожен в оценках, так как эти цели возможны в первую очередь при условии сохранения текущей конъюнктуры на нефтяном рынке», — сказал эксперт.

При этом по его словам, высока вероятность того, что конъюнктура останется благоприятной. Цена на нефть марки Brent повысилась до 70 долларов за баррель, и эксперты не видят предпосылок для её снижения. «Это связано и с ростом мировой экономики, и с повышением спроса на нефть», — пояснил экономист.

Сокращение дефицита в бюджете запланировано с учётом антироссийских санкций. Строгие параметры, с одной стороны, позволяют выполнять государственные обязательства, а с другой — избежать разбалансировки бюджета даже в случае ухудшения ситуации.

Алисенов считает, что определять сбалансированный бюджет как самоцель не стоит, так как опыт экономически развитых стран, отказавшихся от профицитного бюджета в сторону дефицитного, свидетельствует об обратном.

«Небольшой дефицит позволяет стимулировать работу органов государственной власти на изыскание дополнительных источников финансирования бюджета, в том числе через рост экономики и экономических показателей», — сказал он. При этом экономист отметил, что дефицит должен быть незначительным, показатели должны колебаться в районе отметки 1-1,5% от ВВП.