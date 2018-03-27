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Реальные доходы волгоградцев упали почти на 15%
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Реальные доходы волгоградцев упали почти на 15% 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе 2018 г. по сравнению с январем 2017 года снизились на 14,9%.
При этом среднемесячная начисленная заработная плата составила 28748 рублей и за год выросла на 11,9% (реальная на 9,6%), а вот в сравнении с декабрем уменьшилась на 19,0%. В среднем по прошлому году реальная зарплата в области выросла к 2016-му, но всего на 1,4%.
Напомним, снижение реальных доходов в регионе наблюдается уже больше трех лет.
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