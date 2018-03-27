Может ли Америка потеснить российский газ в Европе?

Москва, 27 марта — «Вести. Экономика» Поставки американских энергоносителей в Восточную Европу являются одним из лучших способов сдерживания влияния России на этот стратегически важный регион, заявил на прошлой неделе на сенатских слушаниях в Вашингтоне министр энергетики США Рик Перри. Он также согласился с тем, что якобы организованные Россией кибератаки на американский энергетический сектор можно назвать ∎актом войны∎. Напомним, что министерство финансов США недавно объявило, что якобы связанные с российским правительством хакеры начиная, как минимум, с марта 2016 г. провели серию кибератак на ∎важнейшие сектора инфраструктуры США, включая энергетические, атомные, водоочистительные и авиационные объекты∎. ∎Энергетическая политика, в рамках которой мы можем поставлять энергоносители в Восточную Европу, где люди знают, что наши поставки не связаны с какими-либо политическими условиями, являются одним из самых мощных сигналов, который мы можем направить России∎, — заключил Перри. В Законе о национальной обороне США (National Defense Authorization Act) говорится, что США должны способствовать энергетической безопасности Европы, так как Россия использует энергоресурсы ∎в качестве оружия для принуждения, запугивания и влияния∎. Заявление Перри прозвучало в то время, когда связи между Вашингтоном и Москвой достигли самого низкого уровня с момента окончания Холодной войны. Запад, как известно, обвиняет российские власти во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 г., в развязывании войны на Украине, поддержке антинародного режима Асада в Сирии и отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Однако посылаемый Перри сигнал может оказаться не таким мощным и желанным в Европе, как хотелось бы вашингтонской администрации. Несмотря на то, что страны Евросоюза, включая ее самого влиятельного члена Германию, признают растущее влияние России в регионе, многие в ЕС также озабочены истинными мотивами американского экспорта сжиженного природного газа (СПГ) на европейский рынок. Кроме того, считают эксперты, будет не так то просто потеснить Россию на газовом рынке Европы, даже если США к концу нынешнего десятилетия построят пять центров для экспорта СПГ, что позволит им стать третьим крупнейшим экспортером СПГ в мире после Катара и Австралии. Экспорт российского газа в Европу в 2017 г., как утверждает британская Financial Times, увеличился на 8,1%, до рекордных 193,9 млрд кубометров. И это несмотря на усиливающуюся конкуренцию и опасения по поводу доминирующего положения России на рынке газа. Российский государственный концерн ∎Газпром∎, крупнейший в мире производитель голубого топлива, имеет полный контроль над российской сетью трубопроводов в Европу и поставляет почти 40% используемого на континенте газа.

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Маршруты поставок российского газа в Европу

В последние годы ∎Газпром∎ согласился снизить цены для того, чтобы защитить свою долю на рынке, когда страны ЕС заговорили о возможном увеличении импорта газа из США, Катара и других стран-производителей. Кроме того, в следующем году планируется завершить амбициозный, но вызывающий сильное сопротивление со стороны Украины и ряда восточноевропейских стран, газопровод ∎Северный поток-2∎. Нитка мощностью в 55 млрд кубометров газа в год еще больше усилит позиции России на европейским рынке, а, значит, и свое геополитическое влияние, предупреждают в Вашингтоне.

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Крупнейшие импортеры российского газа в Европе в 2017 году

Но здесь решающую роль играют экономические факторы, уверены западные эксперты. У американского СПГ более высокие издержки, чем у российского трубопроводного газа. Взяв в качестве базовой цену Henry Hub (распределительный хаб в Луизиане, где сходятся восемь крупнейших американских газопроводов) в $2,85 за миллион британских тепловых единиц (MMBtu), подсчитали в ∎Газпроме∎, можно увидеть, что затраты на переработку и транспортировку поднимают конечную стоимость американского СПГ в Европе до $6/Mmbtu или даже выше. В настоящее время газ на Henry Hub торгуется на уровне $2,657/MMBtu. В последние 52 недели цена на американский газ варьировалась от $2,602/MMBtu до $3,82/MMBtu. Российский газ на европейском рынке продается примерно за $5/MMBtu и эта цифра в будущем будет снижена, как только ∎Газпром∎ снимет увязку с нефтяными ценами.