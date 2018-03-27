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Численность безработных россиян снизилась на 2%
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Численность официально безработных россиян снизилась на 2% 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Численность официально зарегистрированных безработных граждан в России на 21 марта снизилась на 2% и составила 785 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.
"С 14 по 21 марта 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 2% и составила 785 040 человек. Годом ранее этот показатель составлял 913 150 человек", — заявили в Минтруде.
По данным ведомства, за неделю снижение численности безработных граждан произошло в 80 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Тамбовской, Ивановской, Липецкой, Нижегородской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Ставропольском, Пермском краях, Республике Крым, Удмуртской Республике, Еврейской автономной области.
Рост численности безработных граждан отмечен в республиках Тыва, Дагестан, Кировской и Костромской областях.
В ведомстве также сообщили, что на 21 марта суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 116 073 человека.
"На 21 марта 2018 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 миллиона единиц", — добавили в Минтруде.
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