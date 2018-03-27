ФРГ готова на уступки ради освобождения от пошлин

Москва, 27 марта — «Вести. Экономика». Германия готова предложить США уступки, чтобы Америка не вводила пошлины на европейскую сталь и алюминий. Однако между Германией и Францией возникли противоречия по вопросу о том, как предотвратить торговую войну, пишет Bloomberg.

Фото: EPA-EFE/DAVID HECKER

Германия готова обсуждать с Евросоюзом по всем статьям меры по противодействию угрозе американских пошлин, рассказал агентству государственный чиновник. Гибкий подход к защите ориентированной на экспорт промышленности Германии может вызвать несогласие других стран ЕС, включая Францию. По словам французского правительственного чиновника, страна не хочет, чтобы блок шел на какие-либо уступки. США ввели пошлины на импорт стали в размере 25% и на импорт алюминия в размере 10%. Как сообщали «Вести. Экономика», президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил, что он отложит введение пошлин для Аргентины, Австралии, Бразилии, Южной Кореи, Канады, Мексики и Европейского союза, крупнейшего торгового партнера США, до 1 мая 2018 года, поскольку обсуждения продолжаются. После 1 мая Трамп примет решение о том, следует ли навсегда освободить эти страны от пошлин, в зависимости от результатов переговоров, заявил Белый дом. Лидеры Европейского союза потребовали постоянного освобождения стран ЕС от американских пошлин на импорт стали и алюминия, вновь предупредив о возможных ответных мерах.

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США потребовали у КНР уступок в торговле ЕС требует постоянного освобождения от пошлин США США временно освободили ряд стран от пошлин на сталь До истечения срока временного освобождения от пошлин остается немногим более четырех недель, и Евросоюз все еще пытается выработать общий подход к Трампу. Германия выступает за сделку ЕС, охватывающую новые правила тарифов на ряд товаров, включая автомобили, машинное оборудование, продукты питания и фармацевтическую продукцию, говорит один из собеседников Bloomberg. Другой источник отмечает, что Франция не разделяет эту позицию. Страна хочет сосредоточиться на оказании давления на Китай по таким вопросам, как субсидии и избыточные мощности в сталелитейной промышленности. Правительство канцлера ФРГ Ангелы Меркель уже выясняет, поддержит ли немецкая автомобильная промышленность снижение 10-процентного тарифа ЕС на автомобили, чтобы избежать торгового спора, сообщает Sueddeutsche Zeitung. По информации издания, автопроизводители положительно отреагировали на эту идею.