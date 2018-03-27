Лагард оценила риски валютных войн

"Я подчеркнула остроту проблемы наращивания долгового бремени в государственном и частном секторах после периода благоприятных финансовых условий. Это создает уязвимости, особенно в условиях ужесточения кредитно-денежной политики", — говорится в сообщении главы МВФ.

Как писали "Вести. Экономика", ранее Лагард по итогам ее встреч с главами минфинов "финансовой двадцатки" предупредила страны и частный сектор об опасности увеличения долгового бремени на фоне ужесточения кредитно-денежной политики.