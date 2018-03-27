Лагард оценила риски валютных войн

Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что позиции администрации президента США Дональда Трампа вряд ли вызовет валютную войну, сообщает итальянская газета.
"Мы не видим таких рисков", — сказала Лагард ежедневно в газете Repubblica.
Она также призвала следующее правительство Италии взять на себя финансовую ответственность и понять, что "доходы так же важны, как и расходы".
"Те, кто правит, понимают риск появления нестабильности", — сказала она.
Как писали "Вести. Экономика", ранее Лагард по итогам ее встреч с главами минфинов "финансовой двадцатки" предупредила страны и частный сектор об опасности увеличения долгового бремени на фоне ужесточения кредитно-денежной политики.
"Я подчеркнула остроту проблемы наращивания долгового бремени в государственном и частном секторах после периода благоприятных финансовых условий. Это создает уязвимости, особенно в условиях ужесточения кредитно-денежной политики", — говорится в сообщении главы МВФ.
Встреча министров финансов и глав ЦБ проходила с 19 по 20 марта в аргентинском Буэнос-Айресе в рамках подготовки к проведению саммита "Большой двадцатки" в столице Аргентины с 30 ноября по 1 декабря.
Лагард для предотвращения рисков призвала страны создавать "фискальные буферы" и использовать инструмент режима плавающего валютного курса, который активно применяет российский центробанк.