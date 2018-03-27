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Лагард оценила риски валютных войн
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Кристин Лагард не видит рисков валютных войн 

Вести Экономика 38 минут назад
Фото: EPA
Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что позиции администрации президента США Дональда Трампа вряд ли вызовет валютную войну, сообщает итальянская газета.
"Мы не видим таких рисков", — сказала Лагард ежедневно в газете Repubblica.
Она также призвала следующее правительство Италии взять на себя финансовую ответственность и понять, что "доходы так же важны, как и расходы".
"Те, кто правит, понимают риск появления нестабильности", — сказала она.
Как писали "Вести. Экономика", ранее Лагард по итогам ее встреч с главами минфинов "финансовой двадцатки" предупредила страны и частный сектор об опасности увеличения долгового бремени на фоне ужесточения кредитно-денежной политики.
"Я подчеркнула остроту проблемы наращивания долгового бремени в государственном и частном секторах после периода благоприятных финансовых условий. Это создает уязвимости, особенно в условиях ужесточения кредитно-денежной политики", — говорится в сообщении главы МВФ.
Встреча министров финансов и глав ЦБ проходила с 19 по 20 марта в аргентинском Буэнос-Айресе в рамках подготовки к проведению саммита "Большой двадцатки" в столице Аргентины с 30 ноября по 1 декабря.
Лагард для предотвращения рисков призвала страны создавать "фискальные буферы" и использовать инструмент режима плавающего валютного курса, который активно применяет российский центробанк.
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