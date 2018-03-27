Международные эксперты не отказались от поездки на Столыпинский форум, несмотря на санкции 

Первый день форума — 29 марта. Он будет посвящен стратегиям развития стран, успешным практикам и будущим технологиям, вариантам, предложенным для России. Темой второго дня, как сообщают организаторы, станет налаживание «скреп между властью, обществом и бизнесом.
»Сегодня Россия стоит перед выбором, по какому пути идти дальше. В условиях нестабильных цен на нефть старая, основанная на экспорте сырья, модель социально-экономического развития страны не может обеспечить дальнейший рост. Новая экономическая стратегия уже на горизонте, но какой она будет — и есть вопрос, на который должен ответить Столыпинский форум», — заявляет сопредседатель форум бизнес омбудсмен Борис Титов. «Ключевая цель форума — помощь в принятии главного для России решения — выбора пути дальнейшего социально-экономического развития», — резюмирует второй председатель ректор МГИМО Анатолий Торкунов. В стенах ВУЗа и пройдут мероприятия форума.