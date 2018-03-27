Внедрение в РФ единой системы прослеживаемости товаров принесет бюджету 200-300 млрд руб.

РЖД-Партнер: последние новости

Россия двенадцатый месяц подряд занимает первое место по объему поставок нефти в Китай

Пассажиропоток на международном авиационном рынке в январе стал самым низким за последние 4 года

Транзит нефтепродуктов через Украину сократился в 5 раз