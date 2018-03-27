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Внедрение в РФ единой системы прослеживаемости товаров принесет бюджету 200-300 млрд руб.
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Внедрение в РФ единой системы прослеживаемости товаров принесет бюджету 200-300 млрд руб. 

РЖД-Партнер 36 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
«К концу текущего года будет сформирован национальный сегмент системы прослеживаемости товаров на всех этапах их жизненного цикла. Для этого будут задействованы данные из таможенных деклараций, систем маркировки, АСК НДС (автоматическая система контроля за возмещением НДС — прим. ТАСС) и ККТ (система контроля за применением контрольно— кассовой техники — прим. ТАСС). Рассчитываем дополнительно привлечь в казну до 200-300 млрд рублей», — сказал министр.
Ранее глава правительства Дмитрий Медведев поручил Федеральной налоговой и Федеральной таможенной службам, подконтрольным Минфину, создать в России непрерывную цепочку отслеживания движения товара внутри страны. Это позволит решать фискальные задачи (улучшение собираемости налоговых и таможенных платежей) и предотвращать появление контрафакта на территории РФ.
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