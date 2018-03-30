Росгосстрах Банк ввел новый вклад и снизил ставки по депозитам в рублях

Росгосстрах Банк ввел вклад «Оптимальный» и понизил ставки по рублевым депозитам. Вклад «Оптимальный» открывается на 366 дней. Срок вклада разделен на четыре периода начисления процентов: до 90 дней — 8%, с 91 по 180-й день — 6%, с 181 по 270-й день — 5,5%, с 271 по 366-й день — 5%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 6,11%. Минимальная сумма депозита — 5 тыс. рублей.

Вклад можно пополнять в течение всего срока, за исключением последнего месяца до окончания срока договора. Минимальная сумма допвзноса не ограничена. Проценты капитализируются каждый расчетный период и выплачиваются в конце срока.

Нелли Кучихина. «Расходные операции по вкладу не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,001% годовых», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру

Продуктовый виджет

Депозит «Госстраховский» (от 5 тыс. рублей) открывается под 5,4—6,15% (ранее — под 5,9—6,65%), а «Госстраховский VIP» (от 1 млн рублей) — под 5,5—6,25% годовых (вместо 6—6,75%). Срок — от 91 до 732 дней.

Доходность «Инвестиционного» (от 98 тыс. рублей на 91, 181 и 367 дней) составит 6,4—7,15% годовых (прежде — 6,65—7,65%).

Проценты по вкладам выплачиваются в конце срока. Пополнение по ним не предусмотрено.

«Накопительный» (от 5 тыс. рублей, на 271 и 367 дней) оформляется под 5,35—6% (ранее — под 5,85—6,5%), а «Пенсионный доход» (от 1 тыс. рублей, от 181 до 732 дней) — под 5,35—6,1% годовых (ранее — под 5,85—6,6%).

«Универсальный» (от 30 тыс. рублей) открывается под 5,2—5,3% (вместо 5,6—5,8%), а «Универсальный VIP» (от 1 млн рублей) — под 5,4% годовых (прежде — под 5,9%). Срок вкладов — 367 дней.

По вкладам «Накопительный», «Пенсионный доход», «Универсальный» и «Универсальный VIP» проценты выплачиваются ежемесячно. По ним предусмотрены дополнительные взносы.

Кроме того, окончен прием средств во вклад «В десятку».