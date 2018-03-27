Трения между США и КНР нанесут удар по мировой экономике

23 марта администрация Трампа ввела ограничения на импорт стали и алюминия, повысив налоговую ставку, что серьезно пошатнуло мировую систему свободной торговли. Главной целью стал Китай, который не сокращает торговый профицит с США, однако в результате усиления американского протекционизма под налоговые ограничения попала и Япония . В свою очередь Китай объявил о подготовке ответных мер: налог на американские фрукты, вино, свинину и другие продукты составит 25%. Есть опасность, что торговые противоречия между двумя крупными экономическими державами могут обостриться еще сильнее.

Президент Трамп подчеркнул, что крупномасштабный импорт дешевой стали и алюминия из Китая представляет угрозу для безопасности страны. Было принято решение ввести налоги на основании 232 статьи закона о расширении торговли. Эта статья была применена впервые с 1982 года, когда было введено эмбарго на импорт нефти из Ливии . Вводится единый налог на продукцию для того, чтобы предотвратить попадание в США стали, произведенной в избыточном количестве, через другие страны.

Южная Корея, Австралия, Аргентина и При этом исключение было сделано для семи стран и регионов: Канада Мексика , с которыми ведутся переговоры по пересмотру Северо-Американского соглашения о свободной торговле, ЕС Бразилия . Япония не вошла в этот список.

22 марта Трамп подчеркнул, что нечестная торговая политика Китая нанесла ущерб интеллектуальной собственности США. Было принято решение ввести санкции, установив дополнительный 25% налог на китайскую продукцию на основании 301 статьи закона о торговле.

Под налог подпадает китайская продукция, ежегодно импортируемая на сумму 50 — 60 миллиардов долларов. По всей видимости ограничения коснутся 1300 позиций с упором на высокотехнологичную продукцию. В ближайшие 15 дней Торговое представительство США опубликует соответствующий список.

23 марта Торговое представительство США постановило, что нарушение Китаем интеллектуальной собственности очевидно, в связи с чем был подан иск во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Администрация Трампа также решила усилить ограничения, связанные с китайскими инвестициями в США. В ближайшие 60 дней министерство финансов США предложит конкретный план действий.

Китай отчаянно протестует против американских шагов и намеревается сражаться до конца.

23 марта пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин намекнула на принятие ответных мер: «Позиция китайской стороны крайне прозрачна. Будет некорректно, если мы не пойдем на ответные шаги. Мы не хотим вести торговую войну, но и не боимся ее».

Также она добавила: «Желательно успокоиться и надлежащим способом урегулировать проблему за счет конструктивного диалога».

На самом деле Китай хочет избежать торговой войны с США, поскольку это серьезно отразится на его экономике. 22 марта глава КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Стороны пришли к соглашению, чтобы сохранить международную торговую систему. Суть этой стратегии в том, чтобы, оставаясь лидерами антипротекционистских стран, сформировать антиамериканскую коалицию и за счет этого добиться компромисса.

Помимо Китая, жесткий протекционизм администрации Трампа вызывает опасения также и у других стран и международных организаций. По информации агентства «Интерфакс», 23 марта представитель министерства промышленности и торговли РФ выразил намерение принять ответные меры в отношении товаров, импортируемых из США.

«В торговой войне победителей не будет. Она приведет к дестабилизации мировой торговой системы», — отметил 23 марта глава ВТО Роберто Азеведо (Roberto Azevedo). Он призвал к скорейшему диалогу и действиям в рамках структуры ВТО.

Если начнется санкционная война между Китаем и США, существует возможность, что это негативно отразится на северокорейской и других проблемах. Министерство коммерции Китая в заявлении от 23 марта подчеркнуло: «США стоят на краю пропасти. Мы хотим, чтобы они тщательно продумали свою политику». Тем самым Пекин предложил пойти на компромисс в последний момент.

Администрация Трампа должна подготовить окончательный список стран, которые не подпадут под торговые ограничения, к концу апреля. Есть информация, что к 1 мая Вашингтон также определиться с тем, останутся ли в этом списке семь стран и регионов, которые являются исключениями на данный момент. Кроме того, существует процедура, в соответствии с которой в список исключений вносятся страны в зависимости от продукции с учетом пожеланий американских промышленников.