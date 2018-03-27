Медведев: признаков голландской болезни почти нет

Москва, 27 марта — «Вести. Экономика». В российской экономике практически исчезли признаки «голландской болезни», заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев на коллегии министерства финансов РФ. Рост экспортных доходов из-за высоких цен сырье в начале 2000-х гг. привел к укреплению рубля и снизил конкурентоспособность продукции обрабатывающих отраслей. Ситуция могла повторится и сейчас после роста цен нефть, но власти вовремя купировали нефтедоходы. Подобный эффект впервые был отмечен в 1959 г. в Голландии после открытия Гронингенского газового месторождения, что привело к наполнению экономики экспортными доходами, нарушившими баланс с производством.

Историческая динамика цен на нефть

Минфин в условиях роста цен на нефть смог сократить дефицит в 2 раза и вместе с ЦБ удержать инфляцию и курс рубля от резких колебаний. "Сам дефицит в прошлом году уменьшился в два с лишним раза по сравнению с плановыми позициями, которые мы с вами обсуждали, — примерно до 1,5% валового внутреннего продукта. Почему это произошло? Это стало возможным благодаря нескольким решениям", — отметил глава правительства. "Внедрению новых бюджетных правил, которые разрабатывало министерство финансов. Они позволили вывести с рынка дополнительные нефтегазовые доходы путем приобретения иностранной валюты на открытом рынке. В результате это ослабило давление на рубль, его зависимость от нефтяной конъюнктуры в целом снизилась. Практически исчезли признаки той самой «голландской болезни», о которой много раз говорилось. Повысилась защита экономики и рубля от внешних шоков в долгосрочной перспективе", — заявил Медведев. Цены на сырье выросли, но нефтегазовые доходы не раскачали экономику. "Мы получили дополнительные ресурсы, которые пошли на выполнение пенсионных программ. И, что не менее важно, сумели удержать инфляцию на рекордно низком уровне. По итогам прошлого года цены выросли на 2,5%", — подчеркнул он. "Взвешенная бюджетная политика наряду с последовательной денежно-кредитной политикой Центрального банка, мерами по улучшению инвестиционной привлекательности России позволили укрепить доверие бизнеса к России как достаточно привлекательной юрисдикции. Это привело не только к повышению позиций России в известном рейтинге Doing Business, но и к пересмотру рейтинговыми агентствами прогноза по нашей стране и появлению более позитивных оценок, несмотря на сохранение целого ряда внешних шоков, которые нам известны", — заявил Медведев.