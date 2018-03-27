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Германия выдала разрешение на строительство «Северного потока — 2»
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Германия выдала разрешение на строительство «Северного потока — 2» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
В ведомстве не увидели помех для удовлетворения запроса о прокладке трубопровода протяженностью 31 километр по дну Балтийского моря.
«ФедералПресс» напоминает, на прошлой неделе представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила, что компании, участвующие в строительстве «Северного потока — 2», могут попасть под санкции США.
По ее мнению, проект ставит под угрозу энергетическую безопасность и стабильность Европы. Кроме того Россия получает еще один рычаг, с помощью которого будет оказывать давление на европейские страны.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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