Орешкин считает, что рост налогов негативно отразится на экономике

По его словам, необходимо в первую очередь достигнуть структурных эффектов, благодаря которым можно будет ускорить экономический рост и бороться с бедностью.

«При этом никогда не надо забывать, что простое повышение налогов обязательно даст негативный эффект на экономику и, соответственно, доходы бюджета», — подчеркнул Орешкин.

Ранее СМИ сообщили о том, что правительство рассматривает возможность повышения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15%. Этот вариант также не исключил вице-премьер Аркадий Дворкович , который уверен, что повышение на 2% не приведет к массовому уклонению от налогов.