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Орешкин считает, что рост налогов негативно отразится на экономике
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Орешкин считает, что рост налогов негативно отразится на экономике 

Аргументы и Факты 21 минуту назад
Фото: Аргументы и Факты
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин считает, что увеличение налогов отрицательно скажется на экономике страны и доходах бюджета.
Такое мнение министр выразил, выступая на расширенном заседании коллегии министерства финансов, уточняет ТАСС.
По его словам, необходимо в первую очередь достигнуть структурных эффектов, благодаря которым можно будет ускорить экономический рост и бороться с бедностью.
«При этом никогда не надо забывать, что простое повышение налогов обязательно даст негативный эффект на экономику и, соответственно, доходы бюджета», — подчеркнул Орешкин.
Ранее СМИ сообщили о том, что правительство рассматривает возможность повышения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15%. Этот вариант также не исключил вице-премьер Аркадий Дворкович, который уверен, что повышение на 2% не приведет к массовому уклонению от налогов.
В свою очередь глава Минфина Антон Силуанов неоднократно говорил о том, что ведомство против повышения НДФЛ.
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