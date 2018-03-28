МЭР дало прогноз по росту ВВП в 2018 году

В Минэкономразвития прогнозируют рост ВВП России в 2018 году на уровне около 2%

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ВВП России в 2018 году может увеличиться темпами на уровне около 2%. «Российская экономика вступила в 2018 год на подъёме. В 2017 году возобновился экономический рост после двухлетней рецессии… Ожидается, что в текущем году экономика продолжит расти темпами около 2%», — приводится речь министра в докладе Минэкономразвития о деятельности министерства в 2017 году и планах на 2018 год, распространённого в ходе расширенной коллегии министерства. Об этом сообщает Интерфакс.