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МЭР дало прогноз по росту ВВП в 2018 году
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Минэкономразвития прогнозируют рост ВВП России в 2018 году на уровне около 2% 

RT на русском 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ВВП России в 2018 году может увеличиться темпами на уровне около 2%.
Об этом сообщает Интерфакс.
«Российская экономика вступила в 2018 год на подъёме. В 2017 году возобновился экономический рост после двухлетней рецессии… Ожидается, что в текущем году экономика продолжит расти темпами около 2%», — приводится речь министра в докладе Минэкономразвития о деятельности министерства в 2017 году и планах на 2018 год, распространённого в ходе расширенной коллегии министерства.
RT на русском: последние новости
Орешкин рассказал, что является сдерживающим фактором развития российской экономики Трамп заявил о ведении торговых переговоров со многими странами Власти Германии выдали разрешение на строительство «Северного потока — 2»
 Ещё 4 источника 
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