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Глава РФПИ предложил наращивать госдолг для инвестиций в инфраструктуру
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Глава РФПИ предложил наращивать госдолг для инвестиций в инфраструктуру 

Rambler News Service 48 минут назад
Фото: Финмаркет
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил наращивать госдолг с целью инвестиций в инфраструктуру. Об этом он заявил в ходе коллегии министерства экономического развития.
«Мы считаем, что можно привлекать больше госдолга под проекты. Соответственно, рынок гособлигаций в России менее 10% ВВП, в Китае — это более 25%. Поэтому заимствования для инвестиций в инфраструктуру, даже такая крамольная мысль, как инвестиции — часть ФНБ и часть резервов в инфраструктуру в России — вместо того, чтобы инвестировать в зарубежные инструменты, это, безусловно, то, что надо внимательно изучать», — сказал он.
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