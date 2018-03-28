Глава РФПИ предложил наращивать госдолг для инвестиций в инфраструктуру 

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил наращивать госдолг с целью инвестиций в инфраструктуру. Об этом он заявил в ходе коллегии министерства экономического развития.
«Мы считаем, что можно привлекать больше госдолга под проекты. Соответственно, рынок гособлигаций в России менее 10% ВВП, в Китае — это более 25%. Поэтому заимствования для инвестиций в инфраструктуру, даже такая крамольная мысль, как инвестиции — часть ФНБ и часть резервов в инфраструктуру в России — вместо того, чтобы инвестировать в зарубежные инструменты, это, безусловно, то, что надо внимательно изучать», — сказал он.