Германия выдала разрешение на «Северный поток-2»

Германия разрешила строительство «Северного потока-2»

Германия разрешила строить газопровод «Северный поток — 2» в своей исключительной экономической зоне, сообщает ТАСС

По информации агентства, сегодня гидрографическое ведомство ФРГ выдало разрешение Nord Stream 2 AG, компании-разработчику проекта, на строительство «Северного потока — 2».

В конце января Германия разрешила строительство газопровода в своих территориальных водах и в районе коммуны Любмин. Тогда менеджер Nord Stream 2 AG по получению разрешений в Германии Йенс Ланге назвал это решение «важным этапом в комплексном процессе получения разрешений этого проекта». Ранее горная служба немецкого Штральзунда одобрила строительство «Северного потока — 2» в районе континентального шельфа в Балтийском море.