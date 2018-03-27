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Германия разрешила строить «Северный поток-2»
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Германия разрешила строительство «Северного потока-2» 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Германия разрешила строить газопровод «Северный поток — 2» в своей исключительной экономической зоне, сообщает ТАСС.
По информации агентства, сегодня гидрографическое ведомство ФРГ выдало разрешение Nord Stream 2 AG, компании-разработчику проекта, на строительство «Северного потока — 2».
В конце января Германия разрешила строительство газопровода в своих территориальных водах и в районе коммуны Любмин. Тогда менеджер Nord Stream 2 AG по получению разрешений в Германии Йенс Ланге назвал это решение «важным этапом в комплексном процессе получения разрешений этого проекта». Ранее горная служба немецкого Штральзунда одобрила строительство «Северного потока — 2» в районе континентального шельфа в Балтийском море.
«Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию через Балтийское море. Против его реализации выступают некоторые страны Восточной Европы, Украина и США. Страны-транзитеры газа опасаются утраты транзитных платежей, а США — роста геополитического влияния России в Европе.
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