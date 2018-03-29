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России предрекли новый скачок цен на бензин
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России предрекли новый скачок цен на бензин 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Оптовые цены на бензин в России выросли до рекорда с 2012 года, сокращение поставок на биржевой рынок со стороны нефтяных компаний провоцирует рост стоимости топлива для конечных потребителей. Об этом в четверг, 29 марта, пишет РБК со ссылкой на сообщение «Совета по товарным рынкам» (СПТР), которое объединяет трейдеров, торгующих нефтепродуктами.
Оптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже поднялись до рекорда с 2012 года, отмечается в сообщении. В Москве цены на бензин также подбираются к историческим максимумам. С начала марта АИ-92 подорожал на 7,8 процента, с начала года — на 8,8 процента, а АИ-95 — на 9,5 и 12 процентов соответственно.
Нефтяные компании искусственно ограничивают поставки на биржевой рынок для создания дефицита и роста цен как на биржевом рынке, так и на автозаправках, и для конечных потребителей. Нефтяники предпочитают экспортировать топливо, сокращая поставки на биржу, считают в СПТР.
Кроме того, производители накапливают запасы бензина к 1 апреля, чтобы быть готовыми к периоду остановки нефтеперерабатывающих заводов на ремонт. «Если такая тенденция продолжится и дальше, то цены на заправках через три месяца могут прибавить до пяти рублей на литр или независимые АЗС просто прекратят торговать топливом», — отмечают в Совете.
Нефтяные компании заявляют, что выполняют нормативы по обеспечению внутреннего рынка топливом. При этом сдерживать экспорт, когда внутренние цены на порядок ниже, они не готовы. «Мы в какой-то период пошли навстречу властям и не повышали цены на топливо, даже снижали их, потому что в стране были выборы. А сейчас надо чем-то это компенсировать», — сказал собеседник агентства из госкомпании.
По данным Росстата, за прошлый год бензин подорожал на 7,3 процента, что почти втрое выше официально объявленной инфляции в 2,5 процента.
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