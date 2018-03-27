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Орешкин: рост налогов негативно скажется на экономике и доходах бюджета
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Орешкин: рост налогов негативно скажется на экономике и доходах бюджета 

ТАСС 33 минуты назад
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Повышение налогов негативно скажется на экономике и доходах бюджета, необходим структурный подход, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, выступая на расширенном заседании коллегии Минфина.
"Нам нужно добиваться от них (от налоговых новаций — прим. ТАСС), в первую очередь, таких структурных эффектов, которые позволяют ускорить экономический рост и бороться с бедностью. При этом никогда не надо забывать, что простое повышение налогов обязательно даст негативный эффект на экономику и, соответственно, доходы бюджета", — сказал он.
На прошлой неделе газета «Ведомости» сообщила со ссылкой на свои источники, что на совещании у главы правительства Дмитрия Медведева обсуждалось повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% с 13%. Вслед за этим пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос не решен, а вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что рассматривался вариант небольшого увеличения подоходного налога с одновременным ростом необлагаемого минимума.
Министр финансов Антон Силуанов не раз заявлял, что его ведомство выступает против изменения НДФЛ, так как это стабильный налог.
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