Орешкин: рост налогов негативно скажется на экономике и доходах бюджета

"Нам нужно добиваться от них (от налоговых новаций — прим. ТАСС), в первую очередь, таких структурных эффектов, которые позволяют ускорить экономический рост и бороться с бедностью. При этом никогда не надо забывать, что простое повышение налогов обязательно даст негативный эффект на экономику и, соответственно, доходы бюджета", — сказал он.