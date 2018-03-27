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Минфин будет расходовать бюджет для обеспечения экономического роста
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Минфин будет расходовать бюджет для обеспечения экономического роста 

ИД «Собеседник» 36 минут назад
Глава Минфина заявил, что бюджетные деньги необходимо расходовать для обеспечения развития сфер жизни россиян.
Соответствующую реплику Антона Силуанова приводит РИА «Новости». Министр считает, что бюджет должен расходоваться в соответствии с поручениями президента, овзученными в послании парламенту: «Ключевые задачи, поставленные в послании, — очевидный приоритет в расходах. Это поддержка инфраструктуры, что позволит обеспечить содействие экономическому росту; здравоохранение, образование, также снижение бедности, без чего долгосрочное экономическое развитие просто невозможно».
Также Силуанов назвал условия успешной борьбы с бедностью в России: «Задача снижения уровня бедности может быть решена путем построения системы социальной помощи на принципах справедливости и учета нуждаемости. Это предполагает перенастройку мер социальной поддержки, включая налоговые».
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