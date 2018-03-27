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Медведев: жизнь доказывает правоту Минфина, отстаивающего свое мнение под шквалом критики
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Медведев: жизнь доказывает правоту Минфина, отстаивающего свое мнение под шквалом критики 

ТАСС 40 минут назад
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что жизнь доказывает правоту Минфина, который под давлением критики отстаивает свою позицию по важнейшим экономическим вопросам.
"Опыт показывает, что, как правило, Минфин при формулировании тех или иных подходов подвергается жесточайшей критике, на него все шишки сыплются за то, что он пытается сэкономить на этом и на этом", — отметил премьер, выступая на заседании коллегии министерства.
"В итоге жизнь все расставляет по своим местам, и обоснованность этой позиции, направленной на сохранение макроэкономических показателей, на обеспечение стабильности условий развития экономики, особенно при наличии внешних и внутренних проблем, заслуживает максимальной поддержки", — добавил Медведев.
Премьер-министр отметил высокую роль сотрудников Минфина в достижении позитивных результатов в экономике страны. «Очевидно, что позитивные изменения
во многом стали возможными, благодаря кропотливому труду сотрудников Министерства финансов», — сказал он. Медведев отметил профессионализм, порядочность и трудолюбие сотрудников министерства при решении сложных задач.
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