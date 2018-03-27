СП оценивает допрасходы на стратегические задачи в ближайшие 6 лет в 8 трлн руб

"Для реализации национальных целей и стратегических задач объём дополнительных расходов бюджета нами оценивается, понятно, что сейчас есть разные оценки, на предстоящие шесть лет порядка восьми триллионов рублей", — отметила глава СП РФ.