Написан сценарий для рубля на апрель, май и июнь

Экономисты написали сценарий для рубля на апрель, май и июнь

— По итогам первого квартала 2018 года рубль ослаб по отношению к "американцу" на 0,22 процента, курс доллара США вырос с 57,48 рубля до 57,61 рубля. По отношению к евро рубль снизился на 2,8 процента, курс единой европейской валюты вырос с 69 рублей до 70,94 рубля.

Таким образом, можно сделать вывод, что курс рубля к доллару является достаточно устойчивым и фактически не изменился. Динамика пары евро/рубль оказалась более резкой.

Основная причина падения рубля к евро связана с укреплением европейской валюты, которое произошло в последний месяц квартала на фоне сообщений о том, что Центробанки различных стран мира, в основном европейских, приняли решение сократить долю резервов в долларах США.

Сейчас объем мировых валютных резервов состоит на 64 процента из долларов США, евро занимает в этом портфеле всего 20 процентов.

Регуляторы хотят изменить эту ситуацию, так как сомневаются в дальнейшей стабильности американской валюты.

Кроме того, накапливать евро сейчас очень выгодно. Инвесторы отреагировали на эту новость очень позитивно, и евро значительно укрепился. Пара евро/рубль поднималась до отметки 71,5 рубля.

Сергея Скрипаля в Понервничать рублевые пары заставила и геополитика. Вряд ли кто-то из экономистов предполагал, что дело вокруг отравления полковника ГРУ Великобритании примет такой оборот. Резкая негативная риторика Великобритании при поддержке США и европейских союзников наложила отпечаток на торги рублевыми парами, да и фондового рынка. Однако влияние было локальным.

В течение всего первого квартала инвесторов радовали цены на черное золото. К концу периода за нефть марки Brent предлагали больше 70 долларов за баррель, но, увы, на рубле это никак не отразилось.

С одной стороны, такое положение дел может говорить о том, что зависимость "россиянина" от цен на нефть снизилась, с другой — что рубль недооценен рынком. Если с последним выводом мы согласны, то первый поддержать никак не можем. Рубль мог бы существенно укрепиться, но реализация бюджетного правила не позволяет парам выйти за рамки торгового коридора, который сформировался еще в прошлом году.

Фактически рубль ходит от одной границы канала к другой и в долгосрочной перспективе ничего не меняется. Такая ситуация выгодна бюджету и экспортерам. Цена на нефть высокая, рубль слабый, выручка экспортеров растет, а дефицит бюджета сокращается.

Стоит отметить, что отсутствие сильной курсовой волатильности в целом позитивно для экономики. Для рядового потребителя это залог стабильных цен на товары и услуги, для производителей — отсутствие резких колебаний курса позволяет осуществлять более эффективное планирование.

Также в первом квартале Банком России была снижена ключевая ставка с 7,5 до 7,25 процента. Понижение не сильно отразилось на курсе рубля. Влияние этого шага мегарегулятора было локальным, и событие отыгрывалось в течение нескольких дней. Во втором квартале рынок предполагает, что ЦБ РФ продолжит смягчение денежно-кредитной политики, если инфляционные риски сохранятся на прежнем уровне.

Что касается прогноза для каждой из пар на ближайший квартал, то мы предполагаем, что пара доллар/рубль продолжит торговаться в диапазоне 55-59. Пара евро/рубль останется в пределах коридора 68-71,5, однако вероятны разовые всплески вверх к отметке 72-72,5 рубля за евро.

Для покупки валюты сейчас не самый удачный момент, стоит подождать пару недель.