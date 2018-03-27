Силуанов рассказал об увеличении пенсий с помощью индивидуального пенсионного капитала

Ввод системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) позволит повысить размер пенсий на 10-20 процентных пунктов от уровня зарплат, заявил глава Минфина Антон Силуанов , передаёт ТАСС

В выступлении на итоговой коллегии ведомства чиновник отметил, что запуск ИПК также способен придать дополнительный инвестиционный ресурс экономике в размере 1,5% ВВП.

«Для повышения темпов роста экономики необходимо формирование инвестиционного ресурса. Именно через финансовую систему возможно это сделать … За счёт ИПК размер пенсии может быть увеличен на 10-20 процентных пунктов от зарплаты, а дополнительный инвестиционный ресурс в экономике пополнится на 1,5% ВВП. Выгодно всем», — заключил министр.