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Силуанов рассказал об увеличении пенсий с помощью индивидуального пенсионного капитала
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Силуанов рассказал об увеличении пенсий с помощью индивидуального пенсионного капитала 

Парламентская газета 57 минут назад
Фото: Парламентская газета
Ввод системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) позволит повысить размер пенсий на 10-20 процентных пунктов от уровня зарплат, заявил глава Минфина Антон Силуанов, передаёт ТАСС.
В выступлении на итоговой коллегии ведомства чиновник отметил, что запуск ИПК также способен придать дополнительный инвестиционный ресурс экономике в размере 1,5% ВВП.
«Для повышения темпов роста экономики необходимо формирование инвестиционного ресурса. Именно через финансовую систему возможно это сделать … За счёт ИПК размер пенсии может быть увеличен на 10-20 процентных пунктов от зарплаты, а дополнительный инвестиционный ресурс в экономике пополнится на 1,5% ВВП. Выгодно всем», — заключил министр.
Система ИПК должна вступить в силу 1 января 2019 года. По предлагаемой ПФР концепции, индивидуальный пенсионный капитал будет формироваться за счёт добровольных отчислений граждан в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
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