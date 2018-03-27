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Силуанов рассказал о преимуществах введения механизма индивидуального пенсионного капитала
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Силуанов рассказал о преимуществах введения механизма индивидуального пенсионного капитала 

RT на русском 21 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что введение механизма индивидуального пенсионного капитала может способствовать увеличению соотношения пенсии к зарплате на 10-20 процентных пунктов. «За счёт ИПК размер пенсии может быть увеличен на 10-20 п.п. от зарплаты, а дополнительный инвестиционный ресурс в экономике пополнится на 1,5% ВВП», — цитирует РИА Новости Силуанова.
Он также отметил, что для повышения темпов роста экономики необходимо формирование инвестиционного ресурса.
«Для повышения темпов роста экономики необходимо формирование инвестиционного ресурса. Именно через финансовую систему возможно это сделать. Сегодня деньги в финансовой системе поступают в основном через банковские вклады, нужно создавать и более долгосрочные источники финансовых ресурсов», — добавил министр.
Кроме того, в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минфина он заявил, что поддержка инфраструктуры, здравоохранение, образование и снижение бедности являются приоритетами бюджетных расходов России.
RT на русском: последние новости
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