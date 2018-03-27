Силуанов рассказал о преимуществах введения механизма индивидуального пенсионного капитала

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что введение механизма индивидуального пенсионного капитала может способствовать увеличению соотношения пенсии к зарплате на 10-20 процентных пунктов. «За счёт ИПК размер пенсии может быть увеличен на 10-20 п.п. от зарплаты, а дополнительный инвестиционный ресурс в экономике пополнится на 1,5% ВВП», — цитирует РИА Новости Силуанова.

Он также отметил, что для повышения темпов роста экономики необходимо формирование инвестиционного ресурса.

«Для повышения темпов роста экономики необходимо формирование инвестиционного ресурса. Именно через финансовую систему возможно это сделать. Сегодня деньги в финансовой системе поступают в основном через банковские вклады, нужно создавать и более долгосрочные источники финансовых ресурсов», — добавил министр.