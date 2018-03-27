Медведев призвал найти «новые усилия» для роста экономики

Экономика страны готова к трансформации сбережений в эффективные инвестиции, считает премьер-министр Дмитрий Медведев

Во вторник председатель правительства посетил расширенную коллегию министерства финансов , на которой подводились финансово-экономические итоги 2017 года. Заседание глава кабмина начал с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Кемерове , где в результате пожара в торгово-развлекательном комплексе погибли 64 человека.

— Но уже сейчас экономика в гораздо большей степени готова к трансформации сбережений в эффективные инвестиции, — считает Медведев. Прошлый год с его антикризисными мерами, с поддержкой государством отдельных отраслей промышленности, с мерами по укреплению бюджетной и финансовой дисциплины в целом, считает премьер, дал результат: "Экономика вернулась к росту, успешно завершив период адаптации к санкциям и к давлению извне". Темпы развития пока не столь высоки и не дотягивают до уровня выше среднемирового, что хочет видеть президент.

Фундамент для таких изменений во многом сформировали стабильные предсказуемые экономические условия. При осторожной бюджетной политике правительство смогло профинансировать все текущие задачи.

"И при этом сохранило контролируемый уровень бюджетного дефицита с понятной траекторией выхода на сбалансированность доходов и расходов на первичном уровне", — подчеркнул глава кабинета министров.

Дефицит оказался в 2,5 раза запланированного уровня — всего 1,5 процента ВВП. Всего 2,5 процента составил уровень инфляции.

Укрепление бюджетного процесса продолжится. Премьером, сообщил он, утверждены новые правила составления федерального бюджета и бюджета внебюджетных фондов на основе программно-целевых принципов планирования.

"Прежние правила действовали около 10 лет и уже не в полной мере соответствуют своим задачам", — уточнил Дмитрий Медведев.

Вторым постановлением установлены критерии бюджетных операций, которые могут иметь коррупционные риски при проведении внутреннего финансового контроля, и определены инструменты анализа бюджетных рисков при внутреннем финансовом аудите.

Велась работа по усилению налогового администрирования при сохранении прежнего уровня ставок. Был получен рост налоговых доходов: на более 25 процентов в федеральный бюджет, на 14 в консолидированный.

"Конечно, нет задачи любой ценой увеличивать поступления в бюджет, но необходимость дать всем равные возможности для ведения бизнеса существует, поэтому мы принимаем решения, направленные на улучшение инвестиционной привлекательности России для инвесторов, включая снижение налогов по новым проектам", — напомнил председатель правительства.

— И несколько дней назад я подписал постановление, которое начинает эксперимент по маркировке отдельных видов драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них с 1 июня текущего года, — сообщил Медведев. По этой же причине запущен проект по маркировке товаров контрольными знаками. Начали с изделий из натурального меха, и первый опыт признан успешным в рамках Евразийского экономического союза . Постепенно практика распространяется на другие товары — в прошлом году начался пилотный проект по маркировке лекарств.

Также премьер выделил проведенного размещение облигаций федерального займа для физических лиц. Первый выпуск бумаг на 15 миллиардов рублей разошелся раньше, чем предполагалось. Дополнительная эмиссия в двойном объеме тоже была раскуплена гражданами. "Это свидетельствует о доверии людей к экономической политике", — заявил премьер-министр.

Значительное внимание в прошлом году было уделено региональным финансам. "Прошла довольно существенная реструктуризация бюджетных кредитов, причем на льготных условиях. Снизился объем долговой нагрузки", — вспомнил председатель правительства. А стимулом для регионов сделали возможность продления сроков возврата средств, но при условии эффективности собственной экономической политики.