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Силуанов назвал приоритеты бюджетных расходов
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Силуанов назвал приоритеты бюджетных расходов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Поддержка инфраструктуры, образование, здравоохранение и снижение бедности являются приоритетами бюджетных расходов в России, заявил глава Минфина Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии министерства.
«Ключевые задачи, поставленные в послании (президента России Федеральному собранию, — прим. ВЗГЛЯД), — очевидный приоритет в расходах. Это поддержка инфраструктуры, что позволит обеспечить содействие экономическому росту; здравоохранение, образование, также снижение бедности, без чего долгосрочное экономическое развитие просто невозможно», — цитирует Силуанова РИА «Новости».
Также министр финансов отметил, что расходование конъюнктурных доходов бюджета и повышение налоговой нагрузки на ненефтегазовый сектор в стране невозможно.
«По-прежнему считаем невозможным использование на дополнительные расходы конъюнктурных доходов или повышение налоговой нагрузки на ненефтегазовый сектор. Это, в конечном счете, приведет только к замедлению экономического развития и создаст макроэкономические риски. Мы это уже проходили», — подчеркнул Антон Силуанов.
Напомним, в начале марта, комментируя демонстрацию во время послания президентом Владимиром Путиным новых ракетных комплексов, Антон Силуанов заявил, что в связи с принятием новых систем вооружения увеличение расходов на оборону не планируется.
Во время оглашения послания Федеральному собранию Путин отметил, что для того, чтобы обеспечить прорывное развитие, вывести на новый уровень образование и здравоохранение, качество городской среды и инфраструктуры, в ближайшие шесть лет России потребуется направить на эти цели значительные дополнительные финансовые ресурсы.
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