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Минфин против траты доходов от роста цен на нефть на допрасходы бюджета
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Минфин против траты доходов от роста цен на нефть на допрасходы бюджета 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Минфин считает невозможным повышать налоговую нагрузку на ненефтегазовый сектор и тратить допдоходы от роста цены на нефть на дополнительные расходы на инфраструктуру и социальную сферу.
Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Минфина.
"При этом по-прежнему считаем невозможным использование на дополнительные расходы конъюнктурных доходов или повышение налоговой нагрузки на ненефтегазовый сектор. Это в конечном счете приведет только к замедлению экономического развития и создаст макроэкономические риски. Мы это уже проходили", — сказал он.
По словам министра, источниками дополнительных трат станут доходы от более справедливого расширения налоговой базы, более эффективных бюджетных расходов и от дополнительного роста экономики.
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