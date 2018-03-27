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Голикова назвала условие для увеличения ВВП на душу населения в 1,5 раза
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Голикова назвала условие для увеличения ВВП на душу населения в 1,5 раза 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что для увеличения ВВП в 1,5 раза на душу населения к середине 2020-ых годов экономика должна расти на 4% в год. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
"Среди поставленных задач основной является увеличение ВВП на душу населения в 1,5 раза, прочное закрепление России в пятерке крупнейших экономик мира. Это значит, что России нужны темпы экономического роста выше 4% в год", — сказала Голикова на коллегии Минфина.
Она подчеркнула, что темпов роста выше 4% в России не наблюдалось с 2011 года.
Ранее сообщалось, что министр финансов Антон Силуанов назвал приоритеты бюджетных расходов России.
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