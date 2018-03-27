Силуанов: вывод капитала через серые схемы стремится к нулю

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил на коллегии министерства, что вывод капитала из страны через серые схемы стремится к нулю. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

"В начале шестилетки из экономики ежегодно «уводили» по 2% ВВП через серые схемы вывода капитала — сейчас эта цифра стремится к нулю. Все это стало следствием зачистки банков и построения комфортной инфраструктуры собственного финансового рынка", — сказал Силуанов.