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Силуанов: вывод капитала через серые схемы стремится к нулю
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Силуанов: вывод капитала через серые схемы стремится к нулю 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Глава Минфина России Антон Силуанов заявил на коллегии министерства, что вывод капитала из страны через серые схемы стремится к нулю. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
"В начале шестилетки из экономики ежегодно «уводили» по 2% ВВП через серые схемы вывода капитала — сейчас эта цифра стремится к нулю. Все это стало следствием зачистки банков и построения комфортной инфраструктуры собственного финансового рынка", — сказал Силуанов.
Ранее сообщалось, что ЦБ ухудшил прогноз по оттоку капитала.
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