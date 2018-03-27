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Охрименко: Рост минимальной зарплаты увеличит инфляцию
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Охрименко: Рост минимальной зарплаты увеличит инфляцию 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
О негативных последствиях административного повышения минимальной заработной платы до 4 тысяч гривен, анонсированной в своих выступлениях президентом страны Петром Порошенко, рассказал финансовый аналитик Александр Охрименко журналисту издания ГолосUA.
«В преддверии выборов минимальная заработная плата будет постоянно расти. Здесь нет никакой экономики — это предвыборный элемент. Проблема в том, что с ростом минимальной зарплаты будет расти инфляция. На сегодня годовая инфляция составляет 20%», — сказал эксперт.
По его мнению, сам подход к решению экономических проблем исключительно искусственным повышением минимальной заработной платы, а не собственно поднятием экономики, является абсурдом.
«Если минимальную зарплату поднять до 5 тыс.грн, то средняя зарплата по стране может вырасти на 37%, но только арифметически, а не потому, что заработала экономика и людям стали платить больше», — заявлял ранее экономический эксперт Всеволод Степанюк. Следствием этого, по его мнению, станет массовое закрытие малого бизнеса.
Охрименко добавил, что следствием такого шага обязательно будет эмиссия гривны.
«Власть просто включит печатный станок», — резюмировал эксперт.
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