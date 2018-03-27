Силуанов: предложения по настройке налоговой системы повысят инвестиционные возможности бизнеса на 1% ВВП

Об этом сказал глава ведомства Антон Силуанов в ходе расширенной коллегии ведомства.

«Находиться в серой зоне должно быть экономически невыгодно. Налоговые новации предусматривают увеличение прибыли организаций, рост инвестиций и повышение производительности труда. По оценкам, подготавливаемые Минфином предложения позволят увеличить инвестиционные возможности предприятий на 1% ВВП», — сказал он.

По его словам, предложения будут подготовлены с учётом принципа фискальной нейтральностям: «Исходя из приоритета неизменности общего уровня налоговой нагрузки для бюджета».

«Изменения должны быть направлены на создание справедливых конкурентных условий для развития экономики, то есть «в пользу» добросовестных корпоративных налогоплательщиков», — подвёл итог Силуанов.