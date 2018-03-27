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Силуанов: предложения по настройке налоговой системы повысят инвестиционные возможности бизнеса на 1% ВВП
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Силуанов: предложения по настройке налоговой системы повысят инвестиционные возможности бизнеса на 1% ВВП 

Rambler News Service 1 час назад
Об этом сказал глава ведомства Антон Силуанов в ходе расширенной коллегии ведомства.
«Находиться в серой зоне должно быть экономически невыгодно. Налоговые новации предусматривают увеличение прибыли организаций, рост инвестиций и повышение производительности труда. По оценкам, подготавливаемые Минфином предложения позволят увеличить инвестиционные возможности предприятий на 1% ВВП», — сказал он.
По его словам, предложения будут подготовлены с учётом принципа фискальной нейтральностям: «Исходя из приоритета неизменности общего уровня налоговой нагрузки для бюджета».
«Изменения должны быть направлены на создание справедливых конкурентных условий для развития экономики, то есть «в пользу» добросовестных корпоративных налогоплательщиков», — подвёл итог Силуанов.
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