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Медведев призвал настроить налоговую систему под нужды экономики
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Медведев призвал настроить налоговую систему под нужды экономики 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Налоговая система РФ должна соответствовать текущим потребностями экономики, обсуждение ее перенастройки будет продолжено, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании коллегии Минфина.
"Впереди еще много дел, ряд вопросов и сейчас обсуждается. Не так давно мы говорили о перенастройке налоговой системы с тем, чтобы она лучше соответствовала текущим планам, потребностям экономики. Естественно, что обсуждение всех этих вопросов должно быть продолжено", — сказал Медведев.
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