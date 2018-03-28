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Затраты на реализацию поручений Путина близки к оценке Счетной палаты в 8 трлн рублей
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Затраты на реализацию поручений Путина близки к оценке Счетной палаты в 8 трлн рублей 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Минфин и Минэкономразвития проводят расчеты затрат на исполнение поручений президента РФ Владимира Путина по реализации послания Федеральному собранию, цифры близки к озвученным ранее Счетной палатой 8 трлн рублей в течение шести лет. Об этом журналистам сообщил помощник главы государства Андрей Белоусов.
"Эта работа осуществляется (по расчету затрат — прим. ТАСС), Минфин и Минэкономразвития занимаются сейчас. Я думаю, что порядок цифр близкий (к 8 трлн рублей — прим. ТАСС) на шестилетие", — сказал Белоусов.
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