Ещё
В России появится единый список неналоговых платежей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России появится единый список неналоговых платежей 

Газета.Ru 1 час назад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерству финансов и министерству экономического развития проработать до 1 сентября вопрос о неналоговых платежах и обеспечить баланс частных и публичных интересах. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Минфину России, Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти внести в правительство России проект федерального закона, предусматривающий включение в Налоговый кодекс России неналоговых платежей, имеющих квазиналоговый характер", — сказано в поручении.
Также отмечается необходимость внести изменения в федеральные законы, регламентирующие подобные платежи и установить переходные положения в отношении мер за их неуплату.
Ранее СМИ сообщили, что неналоговые платежи попадут в налоговый кодекс.
Газета.Ru: последние новости
Силуанов рассказал о приоритетах бюджетных расходов Британия намерена арестовать российское имущество сомнительного происхождения Польша не собирается отказываться от российского газа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД44
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»572
Витас арестован12
Витаса арестовали в зале суда24
Тулеев попросил прощения у Путина439
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
05:32
Москвичей попросили пересесть на ОТ
Новости Москвы Общество
01:00
Билан показался с таинственной незнакомкой
Шоу-бизнес
01:41
Пилот пролетел сквозь северное сияние
Общество Наука
00:35
Появилось видео покаяния зама Тулеева
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение