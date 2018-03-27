В России появится единый список неналоговых платежей

"Минфину России, Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти внести в правительство России проект федерального закона, предусматривающий включение в Налоговый кодекс России неналоговых платежей, имеющих квазиналоговый характер", — сказано в поручении.

Также отмечается необходимость внести изменения в федеральные законы, регламентирующие подобные платежи и установить переходные положения в отношении мер за их неуплату.

Ранее СМИ сообщили, что неналоговые платежи попадут в налоговый кодекс.