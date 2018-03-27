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Потребительское доверие в США находятся на десятилетних максимумах, — Ален Сабитов, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»
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Потребительское доверие в США находятся на десятилетних максимумах, — Ален Сабитов, младший аналитик ИК «Фридом Финанс» 

Прайм 30 минут назад
Фото: Прайм
Все 11 секторов, входящих в S&P500, завершили день в плюсе. Ралли возглавили бумаги технологического сектора. Акции Microsoft вышли в лидеры роста с результатом +7,57%. Таким образом, рынку удалось отыграть почти половину потерь предыдущей недели, которая оказалась для него худшей за два года. Индекс страха VIX опустился до 20 пунктов.
Доллар США ослаб по отношению к основным валютам. В паре с евро он снизился с 1,2353 до 1,2443.
После заявления главы американского Минфина Стивена Мнучина уменьшилась вероятность торговой войны. Секретарь казначейства сказал, что с оптимизмом смотрит на вероятность достижения соглашения с Китаем, которое предотвратило бы угрозу президента Дональда Трампа наложить новые пошлины на товары из этой страны.
Позитивная динамика на фондовых площадках сохранится после появления надежды на договоренности между США и Китаем по поводу взаимной торговли. Инвесторы выдохнули, когда поняли, что Китай не намерен агрессивно реагировать на американские пошлины, а стремится к диалогу. Ослабление страха торговых войн положительно скажется на фондовых индексах. Технически индекс S&P500 оттолкнулся от уровней февральского падения в 2585 пунктов. Здесь же встретилась 200-дневная скользящая средняя, где индекс нащупал сильную поддержку для движения вверх. Мы считаем, что S&P500 будет медленно двигаться к тому, чтобы закрыть гэп пятницы, который образовался при падении с уровня 2700. Мы прогнозируем сегодня рост S&P500 на 0,6%, до 2675 пунктов.
Из важной экономической статистики, выходящей сегодня, стоит обратить внимание на индекс доверия потребителей США. Мы ожидаем, что показатель будет на уровне общерыночного прогноза и продемонстрирует потребительский оптимизм в США. Потребительское доверие находятся на десятилетних максимумах, выше оно было только в начале нулевых. Оптимизм будет способствовать экономическому росту и позитивно скажется на динамике рынка в целом.
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