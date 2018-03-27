В Смольном назвали среднюю заработную плату петербуржцев

По словам главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Ивана Филиппова, средняя заработная плата в 2017 году увеличилась на 10% по сравнению с 2016-м и составила 54 353 рубля. Средний доход на человека составил 41 256 тысяч рублей, пишет « Федеральное агентство новостей ».

Также чиновник сообщил, что показатель безработицы с Петербурге составил на конец прошлого года 1,7%, что является одним из самых низких в стране, при этом каждый пятый безработный состоит на учете в службе занятости.

«Невские новости» сообщали, что в Петербурге в 2017 году вырос индекс промышленного производства.