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В Смольном назвали среднюю заработную плату петербуржцев
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В Смольном назвали среднюю заработную плату петербуржцев 

РИА «ФедералПресс» 50 минут назад
Фото: dp.ru
По словам главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Ивана Филиппова, средняя заработная плата в 2017 году увеличилась на 10% по сравнению с 2016-м и составила 54 353 рубля. Средний доход на человека составил 41 256 тысяч рублей, пишет «Федеральное агентство новостей».
Также чиновник сообщил, что показатель безработицы с Петербурге составил на конец прошлого года 1,7%, что является одним из самых низких в стране, при этом каждый пятый безработный состоит на учете в службе занятости.
«Невские новости» сообщали, что в Петербурге в 2017 году вырос индекс промышленного производства.
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