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Тарифы естественных монополий установят на 5–10 лет
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Тарифы естественных монополий установят на 5–10 лет 

Вести Экономика 50 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 27 марта — «Вести. Экономика». Экономика РФ настраивается на долгосрочную низкую инфляцию в пределах 4%. Минэкономразвития предлагает установить долгосрочные тарифы на 5–10 лет для всех естественных монополий.
Государство, как и в ряде других случаев, уже взяло часть предложений Столыпинского клуба в разработку. ФАС разработала закон о тарифном регулировании, где одним из главных принципов является долгосрочность тарифов. В законопроекте предложено устанавливать их на три года в первый раз, а затем и на пять лет.
Уровень ставок Минэкономразвития будет определять с помощью сравнительного анализа рынка, сообщается в плане работы министерства на 2018 г.
По оценке ФАС, долгосрочные тарифы должны быть на 0,1 процентного пункта ниже ожидаемой годовой инфляции.
Минэкономразвития представило план только на ближайшие три года, согласно ему рост цен сохранится на уровне 4%. Таким образом, в 2019–2020 гг. ежегодный рост тарифов не сможет превысить 3,9%. При изменении инфляции изменится и ставка тарифа.
В Федеральной антимонопольной службе, которая принимает окончательное решение об установлении размера тарифов для естественных монополий, поддерживают предложения Минэкономразвития. Об этом "Известиям" рассказал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. Он отметил, что служба уже готовит необходимые поправки в закон «О защите конкуренции» и в ряд законов о тарифном регулировании.
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