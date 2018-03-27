Эксперты прогнозируют рост рынка коммерческой недвижимости при увеличении налогов в России

Эксперты назвали рост налоговой нагрузки на россиян фактором развития офисного рынка

Рост фискальной нагрузки на российских граждан приведёт к развитию рынка коммерческой недвижимости, заявил журналистам партнер Cushman & Wakefield Денис Соколов . Это произойдёт на фоне увеличения сотрудников налоговых органов и числа бухгалтеров в компаниях, руководство которых столкнётся с необходимостью увеличения занимаемых офисных площадей.

«Налоговое бремя будет увеличиваться. Точка. Для нас это будет означать, что государству будет необходимо увеличивать фискальный аппарат. Больше налогов — больше рабочих мест для контролеров, учетчиков и т.д. В компаниях тоже проявятся больше бухгалтеров, сотрудников, которые занимаются расчетами. В результате вырастет потребность в офисных площадях. Для нашего бизнеса это хорошая новость», — сказал Соколов.

В компании считают, что рост НДФЛ в ближайшие годы не ограничится двумя пунктами. «Масштаб и сроки налогового маневра пока неочевидные, однако, скорее всего, правительство не ограничится двумя процентными пунктами роста НДФЛ. Это означает, что требование к рентабельности и маржинальности бизнеса будет повышаться. Выживание низкомаржинального бизнеса и отраслей будет под вопросом», — указано в материалах Cushman & Wakefield.