Ещё
Эксперты прогнозируют рост рынка коммерческой недвижимости при увеличении налогов в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты прогнозируют рост рынка коммерческой недвижимости при увеличении налогов в России 

Rambler News Service 46 минут назад
Эксперты назвали рост налоговой нагрузки на россиян фактором развития офисного рынка
Рост фискальной нагрузки на российских граждан приведёт к развитию рынка коммерческой недвижимости, заявил журналистам партнер Cushman & Wakefield Денис Соколов. Это произойдёт на фоне увеличения сотрудников налоговых органов и числа бухгалтеров в компаниях, руководство которых столкнётся с необходимостью увеличения занимаемых офисных площадей.
«Налоговое бремя будет увеличиваться. Точка. Для нас это будет означать, что государству будет необходимо увеличивать фискальный аппарат. Больше налогов — больше рабочих мест для контролеров, учетчиков и т.д. В компаниях тоже проявятся больше бухгалтеров, сотрудников, которые занимаются расчетами. В результате вырастет потребность в офисных площадях. Для нашего бизнеса это хорошая новость», — сказал Соколов.
В компании считают, что рост НДФЛ в ближайшие годы не ограничится двумя пунктами. «Масштаб и сроки налогового маневра пока неочевидные, однако, скорее всего, правительство не ограничится двумя процентными пунктами роста НДФЛ. Это означает, что требование к рентабельности и маржинальности бизнеса будет повышаться. Выживание низкомаржинального бизнеса и отраслей будет под вопросом», — указано в материалах Cushman & Wakefield.
Rambler News Service: последние новости
Минфин оценил доходы от приватизации в 2017 году в 14,3 млрд рублей Польша вышлет четырех российских дипломатов Россельхознадзор запретил поставки продукции со «Слуцкого сыродельного комбината»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев попросил прощения у Путина283
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева193
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову152
Жизнь зла
Трамп начал терять уважение Путина112
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
01:00
Власти утвердили проект планировки промзоны «Медведково»
Новости Москвы Другое
00:43
Снимок Плющенко и Рудковской жестко раскритиковали
Шоу-бизнес
00:43
Собянин открыл городок Росгвардии
Новости Москвы
05:13
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
00:18
Анонсирован новый сезон ярмарок выходного дня
Новости Москвы
03:03
Трамп начал терять уважение Путина
США Статьи
04:55
В ТЦ пройдут противопожарные рейды
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение