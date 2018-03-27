Российские облигации под давлением, — Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка «Зенит»

Возросший аппетит к риску никак не отразился на долговых бумагах. Доходности базовых активов выросли, вызвав симметричное сокращение суверенных кредитных спрэдов. Российские евробонды вчера выглядели лишь немногим слабее сопоставимых бумаг. Доходности дальних суверенных выпусков поднялись на 2-3 бп, тогда как на среднем участке изменений практически не было.